“الشورى” يناقش وضع سقف أعلى لتكلفة تأجير العمالة المنزلية

تواصل – فريق التحرير:

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الحادية والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس د.مشعل السُّلمي.

وناقش المجلس، تكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري، مطالباً بوضع سقف أعلى لتكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري.

عقد دورات تدريب على رأس العمل للخريجين

ودعا عضو المجلس، علي العسيري، وزارة الموارد البشرية – بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص- إلى عقد دورات تدريب على رأس العمل لخريجي المؤسسة تدريبًا ينتهي بالتوظيف.

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وطالب عضو الشورى د. صالح الشمراني الوزارة بالإعلان عن جميع الوظائف في القطاع الخاص في منصة تقنية موحدة.

ضمان توظيف المواطنين على المدى البعيد والمستدام.

بما في ذلك الوظائف العليا والوسطى ومنح الوقت الكافي للمواطنين والمواطنات المؤهلين للتقديم عليها، لضمان توظيف المواطنين على المدى البعيد والمستدام.

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كما طالبت عالضو د.لطيفة العبدالكريم الوزارة، بأهمية دراسة ومتابعة الوضع الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية التي خضعت لتخصيص خدماتها.

وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم بعد التحول والتغيير في الأنظمة الوظيفية،لضمان الانتقال الوظيفي للسعوديين وتقليل أيّ آثار سلبية بهذا الخصوص.