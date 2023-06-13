أخبار السعودية.. تشييع الفريح وظواهر جوية شديدة وموعد صرف معاش يونيو والأرض المجانية
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء
شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء، رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي استشهد جراء إصابته بطلق ناري أثناء مداهمة أوكار أحد المطلوبيين في المحافظة.
“الأرصاد” يُحذر من مؤشرات لاحتمالية تعرض المملكة لظواهر جوية شديدة
كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد, الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الظواهر الجوية السابقة أثبتت، مؤشرات لاحتمالية تعرض المملكة لظواهر جوية شديدة.
بالتنسيق مع ماليزيا.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن استمرار متابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات.
يعد تبكير صرف الرواتب.. تنويه مهم من التأمينات بشأن موعد معاش يونيو
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الجاري.
في هذه المناطق.. دوريات الأمن تقبض على مخالفين بتهمة تهريب المخدرات
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم تشادي في جازان.
توضيح مهم من سكني بخصوص التنازل عن الأرض المجانية
كشف حساب المواطن عن شروط التنازل عن الأرض المجانية المقدمة من وزارة الإسكان لأي من أفراد الأسرة.
توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص أسباب عدم الأهلية
حدد حساب المواطن، خطوات الاستعلام عن سبب عدم الأهلية لأجل تقديم الاعتراض.
بـ 49 فرقة.. التدريب التقني يجهز 900 شاب وفتاة في البرامج التطوعية في الحج
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن جاهزيتها لمشاركة 900 شاب وشابة، يمثلون 49 فرقة كشفية وتطوعية من مختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة.
تحذير عاجل من “الضمان الصحي” بخصوص انتهاء المدة التأمينية
نشر مجلس الضمان الصحي إنفوجراف للتحذير بخصوص انتهاء المدة التأمينية.
13 عالميًا.. المملكة تحقق أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران
كشف آخر تقرير عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن المملكة حققت أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران في العالم.
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