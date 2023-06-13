أخبار السعودية.. تشييع الفريح وظواهر جوية شديدة وموعد صرف معاش يونيو والأرض المجانية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء، رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي استشهد جراء إصابته بطلق ناري أثناء مداهمة أوكار أحد المطلوبيين في المحافظة.

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد, الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الظواهر الجوية السابقة أثبتت، مؤشرات لاحتمالية تعرض المملكة لظواهر جوية شديدة.

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن استمرار متابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الجاري.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم تشادي في جازان.

كشف حساب المواطن عن شروط التنازل عن الأرض المجانية المقدمة من وزارة الإسكان لأي من أفراد الأسرة.

حدد حساب المواطن، خطوات الاستعلام عن سبب عدم الأهلية لأجل تقديم الاعتراض.

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن جاهزيتها لمشاركة 900 شاب وشابة، يمثلون 49 فرقة كشفية وتطوعية من مختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة.

نشر مجلس الضمان الصحي إنفوجراف للتحذير بخصوص انتهاء المدة التأمينية.

كشف آخر تقرير عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن المملكة حققت أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران في العالم.

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