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طرح لوحات إلكترونية مميزة في مزاد علني.. و3 خطوات للوصول للخدمة

طرح لوحات إلكترونية مميزة في مزاد علني.. و3 خطوات للوصول للخدمة

طرح لوحات إلكترونية مميزة في مزاد علني.. و3 خطوات للوصول للخدمة
٠٤:٣١:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية غدا الأربعاء.

وقالت إن الطرح سيكون عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأشارت إلى المزاد سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 ذو القعدة 1444 هجريا، الموافق 15 يونيو.

3 خطوات للوصول للخدمة

وعن طريقة الوصول للخدمة، أوضحت أن ذلك يتم عبر 3 خطوات هي:

1- الدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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وفي وقت سابق، دعت منصة “أبشر” للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية وذلك للحصول على لوحة إلكترونية مميزة.

ونشرت المنصة فيديو يوضح اللوحات الإلكترونية المعروضة، مشددة على سرعة الدخول في المزاد للاستفادة من العروض والحصول على كل ما هو مميز.

كما نشرت منصة “أبشر” إنفوجرافًا للتوضيح بطريقة استبدال لوحة المركبة عبر المنصة.

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3 خطوات

وعن خطوات تنفيذ الخدمة، أضافت أن ذلك يتم عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2- اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات إلكترونية.

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