الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مطالبات في الشورى بالإعلان عن وظائف القطاع الخاص بمنصة تقنية موحدة
ديوان المظالم يعلن عن توفر 73 وظيفة شاغرة
أمانة الطائف تزيل 3 آلاف طن من النفايات بمواقيت وطرق الحج
“الشورى” يناقش وضع سقف أعلى لتكلفة تأجير العمالة المنزلية
أخبار السعودية.. تشييع الفريح وظواهر جوية شديدة وموعد صرف معاش يونيو والأرض المجانية
الموانئ تحقق ارتفاعًا بـ 18.80 % في الحاويات و18.75% بالحركة الملاحية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في الحدود الشمالية

بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في الحدود الشمالية

بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في الحدود الشمالية
٠٤:١٩:١٩ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد عن تحرك بعض أعضائه للبحث عن مفقود في “الحدقة” التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الفريق في بيان: “تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الحدقة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية”.

وأضاف: “نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الأعضاء المشاركين”.

اقرأ أيضًا:

بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في حائل

في وقت سابق، أعلن فريق “إنجاد” عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من السويفلة التابعة لمنطقة حائل .

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: نسأل الله أن يحفظ المفقود وأن يكتب أجر الأعضاء المشاركين.

اقرأ أيضا:

بعد إطلاق “أنقذني”.. إنجاد يكشف عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن عدد البلاغات التي تلقاها  في أسبوع.

وأوضح الفريق أنه تلقى 5 بلاغات بخصوص مفقودين، فضلاً عن 356 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

حملة أنقذني

في وقت سابق، أعلن الفريق، عن انطلاق حملة “أنقذني” وهي مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين.

ودعا على حسابه في “تويتر، للإسهام في الحملة من خلال المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” في حملة “أنقذني”.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من “إنجاد” بشأن انقلاب مركبة في خميس مشيط

البحث عن 100 مفقود ومساعدة 10 آلاف عالق

وبين أن مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين، تستهدف البحث عن ما يزيد عن 100 مفقود ومساعدة 10 آلاف عالق في الصحراء خلال ستة أشهر.

وأكد أن ذلك من خلال البحث بالطيران الشراعي، وطائرات الدرون، والمركبات ذات الدفع الرباعي المجهزة بالوسائل والأدوات الاحترافية، وتأمين الإعاشة والوقود، وذلك بتكلفة 104 آلاف ريال.

اقرأ أيضًا:

“إنجاد” تطلق مبادرة للبحث عن 100 مفقود و10 آلاف عالق بالصحراء

الكلمات الدلالية:
إنجاد إنجاد للبحث والإنقاذ فريق إنجاد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ

مواد ذات صلة

المزيد
الخارجية العمانية: التصريحات المنسوبة لـ بن علوي حول إعدام النمر مختلقة

الخارجية العمانية: التصريحات المنسوبة لـ بن علوي حول إعدام النمر مختلقة

٠٦:٥٠ م، الأحد، ٠٣ يناير ٢٠١٦
ضابط روسي متقاعد: زرعنا صواريخ نووية على سواحل أمريكا لإغراقها

ضابط روسي متقاعد: زرعنا صواريخ نووية على سواحل أمريكا لإغراقها

١١:٠٦ ص، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
«هيئة الرياض»: حادث دوريتنا «عرضي» ولا صحة لوجود مطاردة

«هيئة الرياض»: حادث دوريتنا «عرضي» ولا صحة لوجود مطاردة

٠٧:٥٨ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠١٦
الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

١١:٠٨ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *