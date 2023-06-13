بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في الحدود الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد عن تحرك بعض أعضائه للبحث عن مفقود في “الحدقة” التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الفريق في بيان: “تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الحدقة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية”.

وأضاف: “نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الأعضاء المشاركين”.

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بيان من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في حائل

في وقت سابق، أعلن فريق “إنجاد” عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من السويفلة التابعة لمنطقة حائل .

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: نسأل الله أن يحفظ المفقود وأن يكتب أجر الأعضاء المشاركين.

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بعد إطلاق “أنقذني”.. إنجاد يكشف عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع.

وأوضح الفريق أنه تلقى 5 بلاغات بخصوص مفقودين، فضلاً عن 356 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

حملة أنقذني

في وقت سابق، أعلن الفريق، عن انطلاق حملة “أنقذني” وهي مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين.

ودعا على حسابه في “تويتر، للإسهام في الحملة من خلال المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” في حملة “أنقذني”.

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البحث عن 100 مفقود ومساعدة 10 آلاف عالق

وبين أن مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين، تستهدف البحث عن ما يزيد عن 100 مفقود ومساعدة 10 آلاف عالق في الصحراء خلال ستة أشهر.

وأكد أن ذلك من خلال البحث بالطيران الشراعي، وطائرات الدرون، والمركبات ذات الدفع الرباعي المجهزة بالوسائل والأدوات الاحترافية، وتأمين الإعاشة والوقود، وذلك بتكلفة 104 آلاف ريال.

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