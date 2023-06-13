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“الدفاع المدني”: 5 إرشادات لتجنب الغبار والعواصف الرملية

“الدفاع المدني”: 5 إرشادات لتجنب الغبار والعواصف الرملية

“الدفاع المدني”: 5 إرشادات لتجنب الغبار والعواصف الرملية
٠٤:٢١:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا عاجلًا من انتشار الغبار وهبوب العواصف الرملية على مناطق مختلفة من المملكة.

سلامة الجميع من الغبار والعواصف الرملي

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه حفاظًا على سلامة الجميع من الغبار والعواصف الرملية، لابد من إتباع عدد من الإرشادات، منها:

1 – البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة.

2 – الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد، في حالة هبوب الرياح.

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3 – تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

4 – إتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم، لا سيما مرضى الجهاز الهضمي.

5 – الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلامية أو أعمدة الإنارة خاصة خطوط الضغط العالي.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر من رياح نشطة

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من رياح نشطة وهطول أمطار رعدية على معظم المناطق.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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 وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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