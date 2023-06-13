“الأرصاد” يُحذر من مؤشرات لاحتمالية تعرض المملكة لظواهر جوية شديدة

تواصل – واس:

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد, الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الظواهر الجوية السابقة أثبتت، مؤشرات لاحتمالية تعرض المملكة لظواهر جوية شديدة.

التقليل من مخاطرها والحد من آثارها،

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أهمية معلومات الأرصاد في بناء الخطط والبرامج التي تسهم ـ بإذن الله ـ في التقليل من مخاطرها والحد من آثارها.

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وبين ان ذلك يتم إذا ما تم الأخذ بجدية بالمعلومات المناخية وتنبيهات وتحذيرات المركز عند وجود حالات جوية تستدعي ذلك.

آلية التعاون في التعامل مع الظواهر الجوية

وخلال كلمته في الورشة الوطنية لتحديث آلية التعاون في التعامل مع الظواهر الجوية,

استشهد ببعض الظواهر التي أثرت على أجواء المملكة كأمطار جدة 2009م، وأمطار أبها في 2016م.

معلومات الأرصاد مهمة للغاية

إلى جانب الأمطار الأخيرة التي تأثرت بها جدة في 2022م إضافة إلى الظواهر الجوية المختلفة الأخرى مما يؤكد أن معلومات الأرصاد مهمة للغاية.

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ولفت إلى أن المؤشرات المناخية المستقبلية تُعطي احتمالية زيادة التعرض للظواهر الجوية الشديدة على أغلب مناطق المملكة.

وأضاف أن المملكة تتطلع اليوم إلى تقوية شراكاتها، من خلال حوكمة أعمالها المتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية لتحقيق الأهداف العملية الناجحة في هذا الجانب.

تحقيق الجاهزية والتكاملية في التعامل مع الطقس

وأشار إلى أن المملكة تعمل بعد إنجاز أعمال هذه الورشة واعتماد مخرجاتها إلى إعداد التمارين والفرضيات،

التي ستساعد في تحقيق الجاهزية والتكاملية في إجراءات التعامل مع آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية.