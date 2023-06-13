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الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم
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الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم
٠٣:٥٠:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد (دوام كامل) حسب الشروط الموضحة أمام كل وظيفة.

وأضافت: “على المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية”:

المسميات الوظيفية:

  •  باحث أمن سيبراني.
  •  أخصائي موازنة مالية ممارس.
  •  مطور برامج.
  •  محلل نظم.
  •  فني دعم.
  •  أخصائي أمن سيبراني.
  •  أخصائي اختبارات الاختراقات مساعد “سيبراني”.
  •  محلل دفاع الأمن السيبراني.
  •  أخصائي أمن سيبراني.
  •  مقيم ضوابط أمن سيبراني.
  •  أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.
  •  باحث قضايا.

المستندات المطلوبة:

  •  إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF) وهي:
  •  صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات).
  •  صورة من الهوية الوطنية.
  •  صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.
  •  أن يكون حاصلاً على (65) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
  •  سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية ، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

ملاحظة هامة:

  •  سيكون الفرز والترشيح المبدئي حسب المعدل.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

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أخبار السعودية الجامعة الإسلامية السعودية المملكة وظائف الجامعة الإسلامية

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