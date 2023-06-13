الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد (دوام كامل) حسب الشروط الموضحة أمام كل وظيفة.
وأضافت: “على المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية”:
المسميات الوظيفية:
- باحث أمن سيبراني.
- أخصائي موازنة مالية ممارس.
- مطور برامج.
- محلل نظم.
- فني دعم.
- أخصائي أمن سيبراني.
- أخصائي اختبارات الاختراقات مساعد “سيبراني”.
- محلل دفاع الأمن السيبراني.
- أخصائي أمن سيبراني.
- مقيم ضوابط أمن سيبراني.
- أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.
- باحث قضايا.
المستندات المطلوبة:
- إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF) وهي:
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات).
- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.
- أن يكون حاصلاً على (65) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية ، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.
ملاحظة هامة:
- سيكون الفرز والترشيح المبدئي حسب المعدل.
طريقة التقديم:
التقديم مُتاح بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.
- رابط التقديم – (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا:
بنظام التعاقد.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة