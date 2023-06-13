أخطر مما تظن.. قصة لن تجعلك تتناول الطعام في السرير أبدًا

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كشف طبيب من سنغافورة عن الدافع وراء التحذير من خطر تناول الطعام في السرير.

وروى الدكتور سام في مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” قصة رجل أشار إليه اختصارا باسم: “إل في” البالغ من العمر 24 عامًا من جوانجدونج بالصين، والذي كان معتادًا على ترك عبوات طعام متناثرة حول سريره.

وقال: “ذات ليلة استيقظ بألم حاد في أذنه. ألقت عائلته نظرة في أذنه فزعجوا مما رأوه. ثم أخذواه لرؤية الطبيب، الذي وجد صرصورًا ألمانيًا يعيش في أذنه”.

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10 صراصير في أذن الرجل

وأشار إلى أن الصرصور كان يثير انزعاج الرجل بشكل كبير، لأنه كان يزحف في الداخل. وكانت المفاجأة حين عثر الطبيب على عائلة كاملة مكونة من 10 صراصير أطفال، وفقًا للدكتور سام.

وعلى الرغم من وصفه ما حدث بأنه “نادر الحدوث” ، لكنه حذر من أنه “يمكن أن يحدث لأي شخص”. وقال إن الصراصير ليست فقط هي التي يمكن أن تزحف إلى الأذن.

لكن الدكتور سام أوضح أن الصراصير تنجذب إلى رائحة شمع الأذن .وتابع: “بالإضافة إلى أن قناة الأذن هي بيئة مظلمة ورطبة، وبالنسبة للسيد إي في. كانت قريبة من الطعام، لذا استخدمتها الصراصير كقاعدة للقيام بالجري في منتصف الليل للحصول على الطعام”.

وقدم الدكتور سام بعض النصائح لما يجب عليك فعله إذا اكتشفت أن حشرة في طريقها إلى أذنك، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”:

1. لا داعي للذعر

قال إنه لا داعي للذعر لأن قناة الأذن هي طريق مسدود وليست متصلة مباشرة بالدماغ.

2. لا تحاول واستخراجها

يجب عليك عدم محاولة استخراج الحشرة بنفسك، “حيث قد ينتهي بك الأمر إلى إلحاق ضرر بنفسك أكثر من الحشرة”.

3. إغراق الحشرة

وقال الطبيب إن طريقة التخلص من الحشرة هي إغراقها بدلاً من استخراجها.

وأظهر مقطع فيديو لرجل يصب بيروكسيد الهيدروجين في أذنه ليخرج عنكبوتًا يعيش فيها. لكنه نصح فقط باستخدام زيت الزيتون لإغراق الحشرة أو إخراجها من الأذن.

غير أن الدكتور سام نصح بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أولاً قبل القيام بذلك، قائلاً: “تأكد من عدم ترك أي شيء وراءك”، وحث على المتابعة مع الطبيب.

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