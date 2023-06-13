13 عالميًا.. المملكة تحقق أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران

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كشف آخر تقرير عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن المملكة حققت أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران في العالم.

المملكة وصلت إلى مركز 13عالميًا

وأوضح التقرير أن المملكة وصلت إلى مركز 13عالميًا، حيث قفزت 14 مركزًا في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران من المركز 27 عام 2017 للمركز 13 هذا العام.

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وبخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية تسعى المملكة ليكون قطاع الطيران،

هو القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، بالوصول إلى 250 وجهة دولية في عام 2030.

تدشين 4 وجهات دولية جديدة

وخلال العام الحالي 2023م، دشنت الخطوط السعودية 4 وجهات دولية جديدة تشمل كانو في نيجيريا، بكين في جمهورية الصين الشعبية، برمنغهام بالمملكة المتحدة، وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

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ويأتي تدشين الرحلات في إطار اتفاقية وقعها الخطوط السعودية مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة،

لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.

نمو قطاع الطيران بالتوسع إلى أسواق جديدة

وحسب “الشرق الأوسط”، فإن برنامج الربط الجوي، يهدف لتأسيس مسارات دولية جديدة بالتعاون مع شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران.

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ويأتي تدشين الخطوط السعودية وجهاتها الجديدة التي تربط بين المملكة وثلاث قارات حول العالم يأتي ثمرة للتعاون القوي، والجهود المستمرة في منظومة الطيران في المملكة.

وأكد أن هذه المسارات الجديدة تفتح آفاقًا وفرصًا متنوعة أمام القادمين للمملكة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف تراثها الثقافي الغني والزاخر، المُمتد على كامل مساحتها المترامية.

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كما يأتي التشغيل إلى المحطات الجديدة، امتداداً لما تم إنجازه العام الماضي 2022م من تدشين وجهات دولية جديدة.

إلى جانب النمو الذي حققته العمليات التشغيلية على القطاع الدولي خلال العام الماضي.

نتائج تقديم الخدمة الجديدة تذكرتك تأشيرة

علاوةً على الشروع مؤخرًا في تقديم الخدمة الجديدة “تذكرتك تأشيرة” والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم،

وكذلك رفع حصتها السوقية 40% عن العام الماضي للرحلات والسعة المقعدية.