بالتنسيق مع ماليزيا.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن استمرار متابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات.

وأوضح أنه بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في مملكة ماليزيا.

أحبطت دائرة الجمارك الملكية الماليزية محاولة تهريب ( 302.2 ) كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في فول الصويا بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول.

ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في مملكة ماليزيا في متابعة وضبط المواد المخدرة.

وأكد أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.