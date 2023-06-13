“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

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كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.

متطلبات أساسية للقبول

وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم اتباع الشروط التالية والتأكد من توافر متطلبات القبول وهي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يكون على رأس العمل.

3- أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية.

4- أن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.

وأشارت إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، نتائج القبول لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام2023م، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System) في الموقع الإلكتروني للهيئة.

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عدد المقبولين لهذا العام

وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز “4700” في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 55 برنامجاً تدريبياً موزعة على 90 مركزاً تدريبياً في 27 مدينة داخل وخارج المملكة.

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الجدول الزمني للتقديم

ودعت الهيئة المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج الدراسات العليا.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 20 يونيو 2023، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2023، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2023.