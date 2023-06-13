يعد تبكير صرف الرواتب.. تنويه مهم من التأمينات بشأن موعد معاش يونيو

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الجاري.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27من الشهر.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها في موقع “تويتر: “موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية يكون في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وموعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد بتاريخ 25 من الشهر الميلادي”.

متى يحدث تغيير قي الموعد؟

ويمكن أن يحدث تغيير قي الموعد العتاد، إذ يمكن أن يتأخر صرف الرواتب يومًا أو تتقدم يومًا في الحالات التالية:

-إذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، فسيتم نقل تاريخ الدفع إلى نهاية الشهر السابق.

-أما إذا كان يوم الدفع يوافق يوم السبت الأول من التقويم الميلادي، فيتم تأخير يوم الدفع إلى يوم الأحد، والذي يوافق اليوم الثاني من التقويم الميلادي.

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

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