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“الأرصاد” يوضح حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة “بيبارجوي” خلال الـ72 ساعة القادمة
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“الأرصاد” يوضح حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة “بيبارجوي” خلال الـ72 ساعة القادمة

“الأرصاد” يوضح حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة “بيبارجوي” خلال الـ72 ساعة القادمة

“الأرصاد” يوضح حقيقة تأثر المملكة بالعاصفة “بيبارجوي” خلال الـ72 ساعة القادمة
٠٢:٢٣:٠١ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات الحالة المدارية “بيبارجوي” على المملكة ومنطقة الخليج العربي.

لا تأثير على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة

 وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه – ولله الحمد – لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة.

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وأضاف أن الحالة الآن عبارة عن إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وذلك على منطقة الخليج العربية مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

وبين أن المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية، مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

إعصار مداري خلال الـ 48 ساعة

ولفت إلى أنه أن يتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية،

مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

عاصفة مدارية وأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة، عاصفة مدارية على منطقة الخليج العربية،

مصحوبة  بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

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وحسب “طقس” العرب”، فسيكون الطقس نهارًا مهيًا لتساقط الأمطار الخفيفة وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس.

كما سيكون الطقس ليلًا صافيًا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 23°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس.

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