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والجامعة العربية تُحذر.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة
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والجامعة العربية تُحذر.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة

والجامعة العربية تُحذر.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة

والجامعة العربية تُحذر.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة
٠٢:١٢:١٢ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصيب صياد فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطىء شمال قطاع غزة.

وأفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش، أن بحرية الاحتلال فتحت نيرانها على مراكب الصيادين قبالة شواطىء السودانية شمال قطاع غزة، مما أدى لإصابة صياد فلسطيني بجروح.

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وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال.

الجامعة العربية تُحذر من بناء آلاف المستوطنات

فيما حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.

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وطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن.

وأكد أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم..

الأسرى يغلقون الأقسام بشكل جزئي

وكشف نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال أغلقوا الأقسام بشكل جزئي، احتجاجاً على رفض الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى.

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وبيّن نادي الأسير، أنّ خطوة الإغلاق تعني، توقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن.

الكلمات الدلالية:
اقتحام المسجد الأقصى الجامعة العربية القدس غزة فلسطين قوات الاحتلال نادي الأسير الفلسطيني

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