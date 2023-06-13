تحذير عاجل من “الضمان الصحي” بخصوص انتهاء المدة التأمينية

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نشر مجلس الضمان الصحي إنفوجراف للتحذير بخصوص انتهاء المدة التأمينية.

6 حالات

وقال إن هناك 6 حالات يتم خلالها انتهاء التغطية التأمينية وهي كالتالي:

1-انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها

2-استنفاذ الحد الأقصى للمنفعة

3-مغادرة المستفيد للمملكة نهائيا

4-انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

5-انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر لغير السعوديين

6- وفاة المستفيد

في وقت سابق، نشر مجلس الضمان الصحي “إنفوجراف” للتوضيح بالعقد الموحد وأهميته لأصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي.

وأوضح أن العقد الموحد يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

وكشف عن أهمية العقد الموحد المتمثلة فيما يلي:

1- توفير بيئة مثالية تحكم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

2- تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق العدالة والشفافية والجودة والكفاءة.

3- تمكين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة>

ممكنات العقد الموحد

1- توحيد وتحديث الدورة المستندية للالتزامات المالية بين أطراف العلاقة.

2- التعريف بدور شركات إدارة دورة الإيرادات.

3- استخدام معايير الترميز الطبي والتصنيف المعتمدة من المجلس.

4- تفصيل مركز الصلح والتسويات في المجلس لإنهاء النزاعات ولحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

5- تمكين أصحاب العلاقة من استخدام منصة “نفيس” لتبادل المعلومات وتعاملات التأمين الصحي.

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