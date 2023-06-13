“الأحوال المدنية”: 6 حالات يجب توافرها في صورة “البطاقة الشخصية”

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كشفت الأحوال المدنية عن 6 حالات يجب مراعاتها عند تجديد الصورة في البطاقة الشخصية.

6 حالات

وقالت: “عند طلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون ملامح الوجه في الصورة واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل”.

1- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

2- يشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

3- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

4- يجب ألا تشوب الصورة بقع حبر أو ثقوب.

5- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

6- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

الخدمات المتنقلة

في وقت سابق، أعلنت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة عن تقديم الخدمات في 19 موقعا حول المملكة.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (19) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم خدماتها للنساء في المتوسطة الثالثة ببقيق، ويوم الاثنين في ابتدائية مليجة لمدة يوم لكل منهما، وللرجال في شركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في متوسطة مليجة، ويوم الأربعاء في ثانوية مليجة، ويوم الخميس في ابتدائية ومتوسطة القليب بالنعيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

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