“موهبة”: 186 موهوبًا يتنافسون لاختيارهم في المنتخبات العلمية بالمملكة

تواصل – واس:

يتنافس 186 موهوبًا وموهوبةً خلال المرحلة الثانية من التدريب المكثف، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل

ويستغرق نحو 3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل، لاختيارهم كممثلين للمنتخبات العلمية للمنافسات العالمية في 6 مجالات هي:

“الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والعلوم، والمعلوماتية”.

ويُعد برنامج التدريب المكثف، الذي ينفذ على مرحلتين، بدأت في 2 / 2 / 2023 وتستمر حتى 23 / 8 / 2023، أكبر ملتقى تدريبي لطلبة الأولمبيادات الدولية.

ويخضع فيه الطلبة لتدريبات وتأهيل عالٍ بشراكة مع عدد من الجهات، في مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”.

ويتضمن العديد من المستويات التدريبية النظرية والعملية، ويتخلله العديد من الاختبارات التشخيصية والاختبارات الخاصة.

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اختيار الموهوبين ضمن الفريق الذي يمثل الوطن

وبينت “موهبة” أن الطلبة الذين يتم اختيارهم لتمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية يمرون بمراحل تدريبية وتأهيلية عالية، تبدأ من خلال مسابقة موهوب أو بيبراس، ثم تنطلق إلى أن يتم اختيارهم ضمن الفريق الذي يمثل الوطن”.

وبعد اختيارهم، يخضعون إلى تدريب عالٍ أكبر ومستمر لا يتوقف، يضاف لهم مختلف المعارف والمهارات الشخصية التي تمنحهم القدرة على المشاركة والفوز والتمثيل المشرف للوطن.

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186 موهوبًا يتنافسون في ملتقى الرياض

وينطلق الملتقى في الرياض يضم طلبة من التخصصات العلمية، موزعين على التخصصات المستهدفة؛ بواقع 38 في الرياضيات، و38 في المعلوماتية، و34 في الكيمياء، و25 في الفيزياء، و26 في الأحياء، و25 في العلوم.

ويقوم على تدريبهم نخبة من المدربين السعوديين الدوليين؛ بواقع 8 ساعات يومياً، وبمجموع يصل إلى 458 ساعة تدريبية لكل تخصص.

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برنامج إضافي لتعليم اللغة الإنجليزية

ويشتمل على برنامج إضافي لتعليم اللغة الإنجليزية، وبرنامج لتنمية المهارات الحياتية للطلبة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله.

ويهدف إلى استكمال الموضوعات العلمية الخاصة بالخطط التدريبية لكل تخصص، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المشاركين في المنتخبات العلمية للمنافسة في المحافل الدولية.