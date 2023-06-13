بـ 49 فرقة.. التدريب التقني يجهز 900 شاب وفتاة في البرامج التطوعية في الحج

تواصل – واس:

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن جاهزيتها لمشاركة 900 شاب وشابة، يمثلون 49 فرقة كشفية وتطوعية من مختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة.

وأوضحت أن ذلك للمشاركة في البرامج التطوعية والكشفية لخدمة ضيوف الرحمن بمكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية والمدن المؤدية إلى طريق الحج.

480 جوالاً وكشافًا وقائدًا في معسكرات الخدمة

وأكدت المؤسسة أنها ستشارك بـ 480 جوالاً وكشافًا وقائدًا في معسكرات الخدمة العامة لحج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تنظمها جمعية الكشافة.

29 فرقة جوالة و 100 مرشدة يمثلن 6 فرق كشفية

وأضافت أن ذلك يتم من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة يرافقهم عدد من القادة، ومشاركة 100 مرشدة وقائدة يمثلن 6 فرق كشفية نسائية.

للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل:

1 – وزارة الصحة.

2 – وزارة التجارة.

3 – وزارة الحج والعمرة.

4 – البنك الإسلامي للتنمية

5 – وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

وبينت أنها تشارك في مبادرة “الطريق إلى مكة ” بعدد 200 متطوع تقني يمثلون 8 فرق تطوعية خلال أشهر الحج في المنافذ الحدودية والمدن للقادمين عبر الطرق البرية.

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وأكدت أنها تقدم الخدمات المجتمعية أو الصيانة العامة والخفيفة لمركبات الحجاج ، وصيانة مقرات مدن الحجاج بالمناطق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن برنامج تقني العطاء.

6 فرق تطوعية من المتدربين المؤهلين

إضافة إلى مشاركة عدد من المتدربين المؤهلين تقنيًا ومهنيًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برنامج عون التقني بعدد 6 فرق تطوعية.

وذلك بما يقارب 100 متدرب لتقديم خدمات متنوعة لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الأعمال والمبادرات مثل:

1 – سقيا الماء.

2 – تنظيم الحشود.

3 – خدمة ذوي الإعاقة.

4 – العناية بالمصاحف.

5 – خدمة كبار السن.

6 – تنظيم المصلين وغيرها.

7- إرشاد وتوجيه ضيوف الحجاج.