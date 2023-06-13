الذهب يستغل تعثر الدولار ويقفز عالميًا

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، على الرغم من تحرك الأسعار في نطاق ضيق.

وينتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وقرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1976 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.21% إلى 1962 دولارًا للأوقية.

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.31% إلى 102.902 نقطة.

الذهب عند التسوية أمس

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، أمس الاثنين، بعد صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وعند التسوية أمس، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.5 دولار لتصل إلى 1969.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1981.40 دولار.

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أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.50 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.80 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.95 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.38، وعيار 14 بـ 137.96، وعيار 12 سجل 118.25 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7355 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.503 ريال.

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