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النيابة: سجن وافد 4 سنوات بتهمة غسل الأموال ومصادرة 6 كيلو ذهب
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النيابة: سجن وافد 4 سنوات بتهمة غسل الأموال ومصادرة 6 كيلو ذهب

النيابة: سجن وافد 4 سنوات بتهمة غسل الأموال ومصادرة 6 كيلو ذهب

النيابة: سجن وافد 4 سنوات بتهمة غسل الأموال ومصادرة 6 كيلو ذهب
١٢:٢٠:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.

إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها 6 كيلوجرامات

وأوضح أن ذلك تم  من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة (6 كيلوات) بداخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

إحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه

 وبيّن المصدر أنه بإحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة (4) سنوات، ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.

النيابة العامة ماضية في حماية التعاملات الاقتصادية

 وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

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أخبار السعودية اليوم إدانة وافد النيابة العامة جنسية آسيوية غسل الأموال مشغولات ذهبية نيابة الجرائم الاقتصادية

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