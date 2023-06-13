تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

يخوض الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1444، يوم الأحد القادم 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ.

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن فتح باب التقديم للالتحاق في البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود.

كشفت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة التحقق من الأهلية للراغبين في استقدام عمالة منزلية.

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن دخل التابعين وما إذا كان يؤثر على استحقاق الدعم.

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “عمل المستفيدة من “أنظمة التقاعد” في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي”.

تفاعل برنامج “سكني” مع سؤال إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي بشأن موعد حصوله على السكن.

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لشغل وظائف للخريجين من المواطنين على نظام التعاقد على النحو التالي:

أعلنت الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” فتح التوظيف لأكثر من 140 وظيفة من حملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

أظهر مقطع فيديو، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أثناء حفل تخريج طلبة “تقنية الباحة”.

غلبت الدموع، مدير مدرسة أثناء حضوره حفل تكريمه بمناسبة إحالته إلى التقاعد، مما أثار تفاعلاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

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