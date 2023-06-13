المزايا والفئات المستهدفة.. أرامكو تزف بشرى للخريجين حول برامج التدريب الجامعي

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أعلنت شركة أرامكو عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في برامج التدريب المهني والتدريب الجامعي للعام 2023م.

وأوضحت أنها تستهدف طلاب مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، بهدف مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية وإثراء خبراتهم الجامعية.

وبينت أن البرنامج يخدم الخريجين من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مزايا برامج أرامكو

1- راتب شهري.

2- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.

3- المواصلات حسب خطة الشركة.

4- تأمين طبي حسب خطة الشركة.

5- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بشركة أرامكو.

6 – لا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن “لطلاب وطالبات للتدريب الجامعي فقط”.

برامج أرامكو المتاحة

1- برنامج أرامكو للتدريب الجامعي 2023م:

الفئة المستهدفة

– طلاب وطالبات الجامعات الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج.

شروط التقديم

– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

– يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

– لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

– يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

2- برنامج أرامكو للتدريب المهني 2023:

الفئة المستهدفة

– طلاب الدبلوم السعوديين في الكليات الصناعية والفنية والتقنية ومعهد الإدارة العامة.

شروط التقديم

1 – يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

2 – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

3 – يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.

مواعيد التقديم (التدريب الجامعي و المهني)

– بداية التقديم: الاثنين، 1 ذو الحجة 1444 الموافق 19 يونيو 2023 (8 صباحاً).

– نهاية التقديم: الخميس، 18 ذو الحجة 1444 الموافق 6 يوليو 2023 (3 مساءً).

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رابط التقديم على برامج أرامكو التدريبية لعام 2023م:

– يبدأ التسجيل خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر موقع أرامكو الرسمي:

1- برنامج التدريب المهني:

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2- برنامج التدريب الجامعي:

( اضغط هـنـا )