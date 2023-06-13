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صدمة لمصور فيديو.. ثعبان يسقط من المروحة على رأسه!
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صدمة لمصور فيديو.. ثعبان يسقط من المروحة على رأسه!

صدمة لمصور فيديو.. ثعبان يسقط من المروحة على رأسه!

صدمة لمصور فيديو.. ثعبان يسقط من المروحة على رأسه!
١٢:٣٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تفاجأ رجل من ولاية ألاباما الأمريكية أثناء تصوير مقطع فيديو بما لم يكن في الحسبان.

وبينما كان الرجل مشغولاً بالتصوير، ظهر ثعبان محاولاً الخروج على شفرات مروحة سقف، لكنه اصطدم بها مرارًا وتكرارًا.

وحاول الثعبان في النهاية الهروب من مأزقه، لكن المروحة قذفت به مباشرة إلى الشخص الذي يسجل الفيديو.

وقال مصور الفيديو، إنه تفاجأ عندما اكتشف أن الثعبان نجا من الحادثة.

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الكلمات الدلالية:
تصوير فيديو ثعبان مروحة سقف ولاية ألاباما الأمريكية

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