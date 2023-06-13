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استعدادًا لموسم الحج.. الدفاع المدني يباشر أعماله ويتجهز لسلامة ضيوف الرحمن

استعدادًا لموسم الحج.. الدفاع المدني يباشر أعماله ويتجهز لسلامة ضيوف الرحمن

استعدادًا لموسم الحج.. الدفاع المدني يباشر أعماله ويتجهز لسلامة ضيوف الرحمن
١١:٥٧:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تباشر أعمالها ومهامها لموسم حج هذا العام 1444هـ، للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن.

وأوضحت أن مهام وأعمال المديرية اشتملت على الجوانب الوقائية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة.

 إلى جانب العمل على نشر الوعي الوقائي، في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

أهمية مبادئ السلامة وتجنب المخاطر كافة

وأكدت أهمية مبادئ السلامة وتجنب المخاطر كافة، وآلية التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

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ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وشددت المديرية على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

 وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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170 فرصة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة العمل التطوعي، عن طرح أكثر من 170 فرصة تطوعية.

وذلك ضمن خطة الوزارة لموسم الحج هذا العام 1444هـ، لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وتقدم الوزراة خدماتها من خلال المتطوعين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، بمشاركة 4700 متطوع ومتطوعة بإجمالي 30 ألف ساعة تطوعية.

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استقبال ضيوف الرحمن بالورود

وتتنوع الخدمات في تنظيم الحشود، واستقبال ضيوف الرحمن بالورود، وتوزيع المظلات والمصاحف والسجاد، وتجهيز وتهيئة المصليات، وتوفير عربات لكبار السن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج، وتوزيع المياه المبردة.

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