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الأحد القادم.. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

الأحد القادم.. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

الأحد القادم.. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
١١:٤٣:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يخوض الطلاب على مستوى الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1444، يوم الأحد القادم 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التحريرية حتى يوم 22 من يونيو، الموافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

وانتهت المدارس من إجراء اختبارات المواد الشفهية والعملية في الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة التعليم ضرورة إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد من قبل المدارس في نظام “نور” الإلكتروني للمواد فور الانتهاء من الاختبارات يوميًا؛ تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بنهاية اليوم الأخير من الاختبارات.

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تبكير اختبارات مكة

يأتي هذا فيما انطلقت يوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ بشكل مبكر، في مدارس مكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل.

وقررت وزارة التعليم تبكير موعد الاختبارات بدلاً من موعدها السابق المحدد في 29 ذي القعدة نظرًا لظروف موسم الحج.

وستكون اختبارات المواد العملية والشفوية بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 من ذي القعدة.

على أن تكون نهاية الاختبارات يوم الخميس الموافق 26 من الشهر نفسه وتوزيع النتائج.

وبذلك تكون نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي استمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.

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