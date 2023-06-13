دراسة: الفول السوداني قد يحافظ على الصحة العقلية في الشيخوخة

تواصل – وكالات:

كشف بحث علمي أجري في الولايات المتحدة، أن الفول السوداني قد يسهم في الحفاظ على الصحة العقلية خلال مرحلة الشيخوخة.

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بحث علمي على 6600 شخص

جاء ذلك بحسب بحث علمي استغرق عامين، أجراه معهد الفول السوداني في ولاية جورجيا الأمريكية، على أكثر من 6 آلاف و600 شخص تراوح أعمارهم بين 55 – 75 عامًا.

وفي إطار البحث العلمي، تم تقديم وجبات من الفول السوداني بنسب متفاوتة طوال عامين، للأشخاص المشمولين بالبحث العلمي.

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تباطؤ التدهور العقلي

وأظهرت النتيجة أن من تناولوا 3 وجبات من الفول السوداني أسبوعياً، تباطأ لديهم التدهور العقلي وفقدان الوظيفة الإدراكية، مقارنة بمن لم يتناولوا أو تناولوا كميات أقل من المنتج المذكور.

وأشاد القائمون على البحث العلمي بأهمية الفول السوداني بوصفه منتجًا غذائيًا قويًا، حيث يتوقعون أن الفستق السوداني قد يسهم في الحفاظ على الصحة العقلية خلال مرحلة الشيخوخة.

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