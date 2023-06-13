12 ألف مشارك من 105 دولة حضروا فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (فيديو)

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قال داوود الشيزاوي، الشريك المنظم لمنتدى إدارة المشاريع، إن أكثر من 12 ألف مشارك من 105 دولة حضروا فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، مؤكدًا أن المملكة مقبلة على طفرة عقارية واقتصادية.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية”: هناك إقبال كبير على المنتدى وهذا في حد ذاته يعتبر نقلة نوعية كبيرة، والهدف هو نقل المعرفة للأخوة في المؤسسات.

وتابع: “المنتدى يعتبر أكبر منتدى عالمي في إدارة المشاريع”.

منتدى إدارة المشاريع

وانطلق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، المهندس عبدالله العبدالكريم، والسفير الكوري الجنوبي، وبتنظيم معهد إدارة المشاريع.

وألقى رئيس المنتدى ومعهد إدارة المشاريع – فرع المملكة، المهندس بدر بورشيد، كلمة أكد فيها انطلاق أهداف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع من رؤية المملكة 2030.

وذلك للإسهام في إنجاحها، وتحققها عبر فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي. ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأعرب بورشيد عن اعتزازه بالنمو المتسارع والإنجازات العظيمة التي حققها المنتدى منذ انطلاقه.

والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة للأهداف الإستراتيجية التي قامت عليها أركانه.

واختتم رئيس المنتدى كلمته بالإشادة بالعلاقات والشراكة الناجحة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، ضيف شرف المنتدى لهذا العام، في قطاع إدارة المشاريع.

مؤكدًا بناء فرص مشتركة وعديدة تسهم في ازدهار القطاع، وتستقطب الشركات الكورية الواعدة.

بينما عبر جون يونج بارك عن سعادته وامتنانه، لكونه جزءًا من هذا المنتدى.

لافتًا إلى التطور المتسارع الذي شهدته المملكة خلال العقود الأخيرة.

وأشاد بتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الكبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل الممارسات التجارية.

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