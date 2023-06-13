والي ولاية شمال دارفور السودانية يُعلن “كُتم” منطقة كوارث إنسانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن والي ولاية شمال دارفور السودانية اليوم الثلاثاء، منطقة كُتم منطقة كوارث إنسانية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أنها تحتاج إلى تأمين ممر آمن على الفور لتوزيع مواد الإغاثة على المدنيين في السودان.

42 ألف شخص عالقون في جزيرة توتي

وأكدت وجود 42 ألف شخص عالقون في جزيرة توتي بالخرطوم ولا يحصلون على الرعاية والخدمات الأساسية.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: إننا نريد إنهاء الحرب ووقف القتال، ونطالب بإيصال المساعدات الإنسانية، ونرحب بخارطة الطريق التي قدمتها المبادرة الإفريقية لحل الأزمة.

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فيما أعلن قائد الدعم السريع في السودان، أن الرسائل التي بعثها البرهان بخصوص البعثة الأممية “مخزية”، ولا تلتزم بالمواثيق الدولية وينبغي تصحيحها.

وأكد دعمه للبعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس، مبينًا أن الجيش السوداني استغل وقف إطلاق النار لتحقيق امتيازات على الأرض.

الدعم السريع مستعد للانخراط في المباحثات

وأضاف أن الدعم السريع مستعد للانخراط في مباحثات سياسية لحل الأزمة السودانية، وأنه ملتزم بشكل تام بإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.

الاتحاد الإفريقي يدعم الحوار الوطني الشامل

فيما كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه يدعم الحوار الوطني الشامل في السودان، وأنه يجب وقف عملية الدمار الذاتي التي تحدث في السودان.

ودعا إلى وقف القتال في السودان وبدء الحوار، مؤكدًا أن الأزمة في السودان تهدد المنطقة بأكملها.

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جهود المملكة متواصلة لوقف القتال في السودان

وحسب آخر بيان سعودي أمريكي، فإن الجهود متواصلة للتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين لوقف القتال في السودان.

وأكد البيان استعداد المملكة وأمريكا استعدادهما م لاستئناف المحادثات بجدة لكن بعد أن يظهر الجيش السوداني والدعم السريع التزامهما.

وأكد الجانبان أنهما يحثان طرفي النزاع في السودان على إنهاء القتال على الفور ولا يوجد حل عسكري مقبول للصراع.

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