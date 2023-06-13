إصابة 22 جنديًا أمريكيًا في حادث “غامض” بسوريا

تواصل – فريق التجرير:

أعلن الجيش الأمريكي، عن إصابة 22 جنديًا أمريكيًا في “حادث مؤسف” لطائرة هليكوبتر شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الاثنين، في بيان، إن الحادث غير المحدد وقع الأحد، مما أدى إلى إصابة العسكريين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت أن “أفراد الخدمة يتلقون العلاج من إصاباتهم وتم إجلاء 10 إلى مرافق رعاية أعلى” خارج منطقة مسؤولية القيادة المركزية.

وأشارت إلى أن “سبب الحادث قيد التحقيق”، لافتة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن نيران معادية وقت الحادث.

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القوات الأمريكية بسوريا

ونشرت الولايات المتحدة قواتها لأول مرة في سوريا عام 2015، حيث يوجد ما يقرب من 900 جندي أمريكي يعملون لدعم عملية “العزم الصلب”، وهي مهمة مشتركة تهدف إلى هزيمة تنظيم “داعش”، وفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس في أواخر عام 2022.

وقال الجيش الأمريكي في ملخص لأنشطته في مايو، إن القيادة المركزية نفذت الشهر الماضي 17 عملية شريك في سوريا، أسفرت عن اعتقال 20 من عناصر “داعش” ومقتل اثنين.

وفي إبريل، تعرضت قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا لهجوم. وقبل أقل من شهر، استهدفت طائرة بدون طيار قاعدة أمريكية بالقرب من الحسكة، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود أمريكيين.

وردت القوات الأمريكية بضربات جوية انتقامية على المواقع التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

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