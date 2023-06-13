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أمير الباحة أثناء حفل تخريج طلاب: “تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الشباب” (فيديو)
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أمير الباحة أثناء حفل تخريج طلاب: “تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الشباب” (فيديو)

أمير الباحة أثناء حفل تخريج طلاب: “تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الشباب” (فيديو)

أمير الباحة أثناء حفل تخريج طلاب: “تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الشباب” (فيديو)
١١:٠٧:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أثناء حفل تخريج طلبة “تقنية الباحة”.

وحرص الأمير على التواجد وسط الطلاب خلال الحفل وشاركهم تلك اللحظات المهمة بالنسبة لهم.

وخلال الفيديو، قال الأمير: “تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الخريجين”.

ملتقى التوظيف

يذكر أن أمير منطقة الباحة افتتح ملتقى التوظيف 2023، وتدشين مشروع مبنى المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وفور وصول أمير الباحة دشّن مشروع مبنى المعهد الصناعي الثانوي بالباحة، الذي يتكون من خمسة طوابق، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 12.800 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 34 مليون ريال، كما أطلق سموه مبادرة التدريب النسائي لبرنامجي مرافق وصيانة المركبات.

بعد ذلك دشّن الأمير حسام بن سعود ملتقى التوظيف آفاق 2023 م، مطلعاً على ما تقدمه الشركات والمؤسسات من فرص وظيفية، وأخذت صورة تذكارية مع المتدربين والمتدربات الخريجين، وتكريم الجهات المشاركة.

وتسلّم هدية تذكارية من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدًا أن تكريمه هو توظيف أبنائه وبناته الخريجات من كلية التقنية.

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الكلمات الدلالية:
أمير الباحة أمير منطقة الباحة السعودية المملكة تقنية الباحة

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