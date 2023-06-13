أمير الباحة أثناء حفل تخريج طلاب: “تكريمي هو توظيف كل هؤلاء الشباب” (فيديو)

بعد ذلك دشّن الأمير حسام بن سعود ملتقى التوظيف آفاق 2023 م، مطلعاً على ما تقدمه الشركات والمؤسسات من فرص وظيفية، وأخذت صورة تذكارية مع المتدربين والمتدربات الخريجين، وتكريم الجهات المشاركة.

وتسلّم هدية تذكارية من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدًا أن تكريمه هو توظيف أبنائه وبناته الخريجات من كلية التقنية.

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