سارع بالتقديم.. “سدايا” تفتح التسجيل لأكثر من 140 وظيفة للدبلوم فأعلى
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أعلنت الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” فتح التوظيف لأكثر من 140 وظيفة من حملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف
– مساعد إداري “وظيفتان”.
– سكرتير.
– أمين مستودع.
– مدير برنامج.
– أخصائي ترميز وتسجيل.
– أخصائي مراقبة مخزون.
– مُحلل بيانات.
– مصمم حلول.
– مصمم جرافيك.
– مُحلل امن سيبراني.
– مهندس دعم.
– خبير إدارة أمن النظام الرئيسي.
– مدير نظام أول.
– خبير إدارة البريد الكتروني.
– خبير إدارة الهويات والصلاحيات.
– مهندس شبكات.
– مدير مشروع.
– مهندس حلول أول.
– خبير حماية الوصول للأصول.
– مهندس حلول.
– خبير إدارة الدليل الحيوي.
– مطوّر برمجيات.
– استشاري قواعد بيانات.
– مستشار قواعد البيانات.
– مهندس نظم أول.
– مهندس جودة أول.
– مستشار أعمال.
– مهندس تطبيقات أول.
– مدير مشروع أول.
– مستشار أعمال أول.
– مهندس تطبيقات مبتدئ.
– مهندس بيانات مبتدئ.
– مدير إدارة هندسة البيانات.
– خبير تشغيل الأنظمة المركزية.
– مهندس تطبيقات.
– خبير التخزين أول.
– استشاري التخزين أول.
– وغيرها من الوظائف.
طريقة التقديم
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: