سارع بالتقديم.. “سدايا” تفتح التسجيل لأكثر من 140 وظيفة للدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” فتح التوظيف لأكثر من 140 وظيفة من حملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

– مساعد إداري “وظيفتان”.

– سكرتير.

– أمين مستودع.

– مدير برنامج.

– أخصائي ترميز وتسجيل.

– أخصائي مراقبة مخزون.

– مُحلل بيانات.

– مصمم حلول.

– مصمم جرافيك.

– مُحلل امن سيبراني.

– مهندس دعم.

– خبير إدارة أمن النظام الرئيسي.

– مدير نظام أول.

– خبير إدارة البريد الكتروني.

– خبير إدارة الهويات والصلاحيات.

– مهندس شبكات.

– مدير مشروع.

– مهندس حلول أول.

– خبير حماية الوصول للأصول.

– مهندس حلول.

– خبير إدارة الدليل الحيوي.

– مطوّر برمجيات.

– استشاري قواعد بيانات.

– مستشار قواعد البيانات.

– مهندس نظم أول.

– مهندس جودة أول.

– مستشار أعمال.

– مهندس تطبيقات أول.

– مدير مشروع أول.

– مستشار أعمال أول.

– مهندس تطبيقات مبتدئ.

– مهندس بيانات مبتدئ.

– مدير إدارة هندسة البيانات.

– خبير تشغيل الأنظمة المركزية.

– مهندس تطبيقات.

– خبير التخزين أول.

– استشاري التخزين أول.

– وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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