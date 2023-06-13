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سارع بالتقديم.. “سدايا” تفتح التسجيل لأكثر من 140 وظيفة للدبلوم فأعلى
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سارع بالتقديم.. “سدايا” تفتح التسجيل لأكثر من 140 وظيفة للدبلوم فأعلى

سارع بالتقديم.. “سدايا” تفتح التسجيل لأكثر من 140 وظيفة للدبلوم فأعلى

سارع بالتقديم.. “سدايا” تفتح التسجيل لأكثر من 140 وظيفة للدبلوم فأعلى
١١:٠٨:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” فتح التوظيف لأكثر من 140 وظيفة من حملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

– مساعد إداري “وظيفتان”.

– سكرتير.

– أمين مستودع.

– مدير برنامج.

– أخصائي ترميز وتسجيل.

– أخصائي مراقبة مخزون.

– مُحلل بيانات.

– مصمم حلول.

– مصمم جرافيك.

– مُحلل امن سيبراني.

– مهندس دعم.

– خبير إدارة أمن النظام الرئيسي.

– مدير نظام أول.

– خبير إدارة البريد الكتروني.

– خبير إدارة الهويات والصلاحيات.

– مهندس شبكات.

– مدير مشروع.

– مهندس حلول أول.

– خبير حماية الوصول للأصول.

– مهندس حلول.

– خبير إدارة الدليل الحيوي.

– مطوّر برمجيات.

– استشاري قواعد بيانات.

– مستشار قواعد البيانات.

– مهندس نظم أول.

– مهندس جودة أول.

– مستشار أعمال.

– مهندس تطبيقات أول.

– مدير مشروع أول.

– مستشار أعمال أول.

– مهندس تطبيقات مبتدئ.

– مهندس بيانات مبتدئ.

– مدير إدارة هندسة البيانات.

– خبير تشغيل الأنظمة المركزية.

– مهندس تطبيقات.

– خبير التخزين أول.

– استشاري التخزين أول.

– وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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أخبار السعودية اليوم الذكاء الاصطناعي حملة الدبلوم سدايا فتح التوظيف هيئة البيانات وظائف خالية وظائف شاغرة

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