فيديو مؤثر.. مدير مدرسة يبكي عند إحالته إلى التقاعد

تواصل – فريق التحرير:

غلبت الدموع، مدير مدرسة أثناء حضوره حفل تكريمه بمناسبة إحالته إلى التقاعد، مما أثار تفاعلاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد بامحرم، الذي شغل منصب مدير ثانوية الليث لمدة 35 عامًا، وهو يبكي أثناء الحفل الذي أقامته المدرسة، بمناسبه بلوغه التقاعد في الرابع من شهر ذي الحجة.

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تفاعل واسع

وأثار بكاء بامحرم كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة “إضاءات” في موقع “تويتر”، تفاعلاً بين المتابعين الذين اعتبروا أن تصرفه يعكس نموذجًا للمعلم القدوة للمشتغلين بالعملية التعليمية، بعد عطائه الحافل وسنوات عمره الممتدة في حقل التعليم.

ونشرت المدرسة في حسابها عبر “تويتر”، مقطع فيديو يسلط الضوء على مناقب وشخصية مديرها المتقاعد، حيث أجمع من عملوا ودرسوا على يديه على الإشادة بشخصه كمعلم وقائد.

وفي العام الماضي، حققت ثانوية الليث، درع ” الفئة الماسية ” لتميزها في تفعيل مشروع تحسين البيئة التعليمية والمدرسية.

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