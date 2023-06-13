فعلوا هذا الأمر.. الإطاحة بـ 4 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود.

إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأوضحت أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية وقاموا بتهريب نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ضبط 65 مخالفًا لنظام البيئة

يأتي هذا في وقت ضبطت فيه القوات الخاصة للأمن البيئي 65 مخالفًا لنظام البيئة، 46 مواطنًا، ومواطن خليجي، و13 مقيمًا من الجنسية السودانية.

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كما ضبطت 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1.272 متنًا من الإبل، و214 رأسًا من الأغنام.

وذلك في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.

عقوبة مخالفة رعي الإبل والأغنام

‎وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.