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اليورو يسجل 4.05.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.05.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.05.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٣٣:٤٢ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.15

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.72

فرنك سويسري 4.15

3 أسباب

ومن الأسباب التي أثرت في سعر الذهب وانخفاضه عالميًا ما يلي:

1- صعود الدولار.

2- ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

3- قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.

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الذهب في القاع لثلاثة أسباب

المعاملات الفورية والآجلة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1956.82 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1971.10 دولارًا.

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