أعلاها 47 بالدمام.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في جميع الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في الدمام والدهناء، و46 في الصمان والأحساء والخرج.

وسجل 44 درجة في الرياض والتنهات وحفر الباطن ووادي الدواسر، و43 درجة في شرورة، و41 في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة المنورة.

كما سجل 40 درجة في منى وعرفات، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت والباحة 27 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 18 والباحة 19 درجة مئوية.

طريف والقريات 20 والطائف 21 درجة مئوية.

رياح مغبرة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح وبرد على جازان وعسير

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مع سماء غائمة جزئيًا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الحدود الشمالية وحائل والقصيم، ومكة والمدينة.

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