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240 ساعة مجانية.. أكاديمية طويق تُعلن عن برامج تدريب أمن سيبراني

240 ساعة مجانية.. أكاديمية طويق تُعلن عن برامج تدريب أمن سيبراني

240 ساعة مجانية.. أكاديمية طويق تُعلن عن برامج تدريب أمن سيبراني
١١:٠١:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية طويق، عن إقامة عدة برامج في مجال الأمن السيبراني تقام حضوريًا وعن بُعد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج

1- برامج الأمن السيبراني:

– برنامج الأمن السيبراني (SOC Analyst).

– برنامج الأمن السيبراني (Cybersafe).

– برنامج أساسيات الأمن السيبراني.

– برنامج أبجديات الأمن السيبراني.

– برنامج الأمن السيبراني (اختبار الاختراق) متقدم.

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2- بقية البرامج

– الذكاء الاصطناعي.

– تطوير وبرمجة الألعاب.

– علم المعلومات والحوسبة الكمية.

– تقنبات الميتافيرس.

– تصميم تجربة وواجهات المستخدم.

– برمجة الدرونز.

– الحوسبة السحابية.

– علم البيانات وتعلم الآلة.

– برمجة الروبوت.

– تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

– التصميم والتصنيع الرقمي.

خطوات التسجيل

1- الانضمام للمنصة.

2- التسجيل في المعسكر أو البرنامج.

3- انتظار رسالة القبول.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

1- برامج الأمن السيبراني: (اضغط هنا).

2- بقية البرامج: ( اضغط هنا ).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أكاديمية طويق الأمن السيبراني البرمجة والدرونز برامج تدريبية حضوري عن بعد

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