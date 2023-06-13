240 ساعة مجانية.. أكاديمية طويق تُعلن عن برامج تدريب أمن سيبراني

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أعلنت أكاديمية طويق، عن إقامة عدة برامج في مجال الأمن السيبراني تقام حضوريًا وعن بُعد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج

1- برامج الأمن السيبراني:

– برنامج الأمن السيبراني (SOC Analyst).

– برنامج الأمن السيبراني (Cybersafe).

– برنامج أساسيات الأمن السيبراني.

– برنامج أبجديات الأمن السيبراني.

– برنامج الأمن السيبراني (اختبار الاختراق) متقدم.

2- بقية البرامج

– الذكاء الاصطناعي.

– تطوير وبرمجة الألعاب.

– علم المعلومات والحوسبة الكمية.

– تقنبات الميتافيرس.

– تصميم تجربة وواجهات المستخدم.

– برمجة الدرونز.

– الحوسبة السحابية.

– علم البيانات وتعلم الآلة.

– برمجة الروبوت.

– تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

– التصميم والتصنيع الرقمي.

خطوات التسجيل

1- الانضمام للمنصة.

2- التسجيل في المعسكر أو البرنامج.

3- انتظار رسالة القبول.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

1- برامج الأمن السيبراني: (اضغط هنا).

2- بقية البرامج: ( اضغط هنا ).