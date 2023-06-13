240 ساعة مجانية.. أكاديمية طويق تُعلن عن برامج تدريب أمن سيبراني
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أكاديمية طويق، عن إقامة عدة برامج في مجال الأمن السيبراني تقام حضوريًا وعن بُعد، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
البرامج
1- برامج الأمن السيبراني:
– برنامج الأمن السيبراني (SOC Analyst).
– برنامج الأمن السيبراني (Cybersafe).
– برنامج أساسيات الأمن السيبراني.
– برنامج أبجديات الأمن السيبراني.
– برنامج الأمن السيبراني (اختبار الاختراق) متقدم.
2- بقية البرامج
– الذكاء الاصطناعي.
– تطوير وبرمجة الألعاب.
– علم المعلومات والحوسبة الكمية.
– تقنبات الميتافيرس.
– تصميم تجربة وواجهات المستخدم.
– برمجة الدرونز.
– الحوسبة السحابية.
– علم البيانات وتعلم الآلة.
– برمجة الروبوت.
– تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
– التصميم والتصنيع الرقمي.
خطوات التسجيل
1- الانضمام للمنصة.
2- التسجيل في المعسكر أو البرنامج.
3- انتظار رسالة القبول.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي:
1- برامج الأمن السيبراني: (اضغط هنا).
2- بقية البرامج: ( اضغط هنا ).