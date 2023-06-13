خطرها كارثي.. احذر تناول السموم البيضاء وأضرارها على الجسم

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حذر خبراء الطب من خطر السموم البيضاء والتي تطلق على 3 أطعمة لا تخلوا منها مائدة، وهي الملح والسكر والدقيق.

لماذا سميت السموم البيضاء بهذا الاسم؟

وأوضح الخبراء، أن السموم البيضاء سميت بهذا الاسم نظرًا لكثرة أضرارها الصحيّة مقارنةً بفوائدها.

الكمية الموصى بها من كل نوع

وحسب “الطب البديل العربي”، فإن الكمية الموصى بها من كل نوع وبعض الأضرار المُتعلقة باستهلاك كلّ نوع من هذه الأطعمة، هي:

1 – السكر:

وتبلغ الكمية الموصى بها من السكر يوميًا للأشخاص الأصحاء حوالي 6 ملاعق صغيرة أو 24 جرامًا للنساء، وحوالي 9 ملاعق صغيرة أو 36 جرامًا للرجال.

– الأضرار:

– خطر الإصابة بالسرطان؛

تناول السكر بكميات زائدة قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض السرطان، مثل: السمنة، والالتهابات.

– تسوس الأسنان؛

يوفر السكر الغذاء المناسب للبكتيريا الموجودة في الفم.

وينتج عن هضم السكر مواد حمضية قد تسبب تآكل مينا الأسنان وحفر الثقوب فيه فيحدث التسوس.

– زيادة الوزن؛

يسبب تناول الأطعمة الغنية بالسكر زيادة في الوزن مع الوقت، وقد يعود ذلك إلى أنّ تناول السكر قد يؤثّر على مستوى هرمون اللبتين.

– حب الشباب؛

قد يزيد تناول السكر يوميًا من خطر الإصابة بحب الشباب المتوسط إلى الشديد لدى المراهقين، خاصةً إذا كانت الكمية تزيد عن 100 غم

2 – الملح:

وتبلغ الكمية الموصى بها من الملح يوميًا للأشخاص الأصحاء حوالي 1 ملعقة صغيرة (2300 مليجرام)، أمّا الأطفال دون 14 عامًا يجب أن تكون الكمية أقل من ذلك.

– الأضرار:

– العطش الشديد؛

قد يثير تناول طبق شديد الملوحة الشعور بالعطش الشديد، وفي حالة عدم تزويد الجسم بكميات كافية من السوائل بعد تناول الطعام المالح.

– ارتفاع ضغط الدم؛

إنّ الإكثار من تناول الملح قد يصاحبه ارتفاع في ضغط الدم، وقد يساعد الحدّ من استهلاك الملح على خفض مستويات ضغط الدم.

3 – الدقيق:

وتبلغ ا الكمية الموصى بها من الدقيق يوميًا ما نسبته 45-65% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية الموصى بها للبالغين الأصحاء.

– الأضرار:

– اضطراب مستويات السكر في الدم قد يسبب تناول منتجات الطحين حدوث تغيرات كبيرة وسريعة في مستويات سكر الدم.

– زيادة فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ترتبط زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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