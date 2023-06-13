ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 207 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.50 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.80 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.95 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.38، وعيار 14 بـ 137.96، وعيار 12 سجل 118.25 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7355 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,503 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.03 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.37 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.53 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.03، وعيار 14 بـ 137.69، وعيار 12 سجل 118.02 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7341 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1652 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236,033 ريال.

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الذهب في القاع لثلاثة أسباب

وأمس، سجلت أسعار الذهب عالميا تراجعا جديدا، للعديد من الأسباب.

3 أسباب

ومن الأسباب التي أثرت في سعر الذهب وانخفاضه عالميا ما يلي:

1- صعود الدولار.

2- ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

3- قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة