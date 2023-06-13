عائلة تقاضي شابًا لرفضه دفع فاتورة مقابلة التعارف على ابنتها!

تواصل – وكالات:

أقدمت عائلة صينية على مقاضاة شاب تعرف على ابنتها من أجل خطبتها، بسبب تهربه من دفع فاتورة لقاء التعارف الأول بينهما بحضور أفراد العائلة.

وخطط الشاب للتعرف على الفتاة وعائلتها في مطعم، لكنه صدم بعد وصوله بوجود 23 من أقاربها حول الطاولة.

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فاتورة باهظة

ومع انتهاء تناول الطعام، جاءت الفاتورة صادمة للشاب بقيمة 2803.22 دولار أمريكي، ليقرر بعدها مغادرة المطعم على الفور، حسب موقع “سكاي نيوز”.

ودفعت الفتاة مبلغ الفاتورة، لكنها طلبت منه أن يدفع النصف، إلا أنه وافق على دفع 559.39 دولار.

وقررت الأسرة، التي أغضبها تصرف الشاب إحالته إلى المحكمة في محاولة لحمله على دفع المزيد. لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة الفتاة، والتي كانت بـ 195 دولارًا.

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