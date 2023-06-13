توضيح مهم من “هيئة الزكاة” بشأن جمارك استيراد المنتجات من الخارج

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رد حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على متسائلة بشأن استيراد عطور من الخارج ومقدار الجمارك المطلوبة عليها.

وقالت المتسائلة: السلام عليكم بطلب عطور من الخارج بقيمة 2404 هل الجمارك تأخذ مبلغ عليها وإذا نعم كم المبلغ بالضبط؟

وأضاف الحساب ردًا على ذلك: “تفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.

وتابع: كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

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الأجهزة المعفاة

في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة.

كما أفادت بأنه يسمح بإستيراد جهازين كحد أقصى، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية.

التعريفة الجمركية

وأرشدت الهيئة بضرورة الاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة، وتضمنت التحديثات التي طرأت على بنود وعناوين السلع في التعريفة الجمركية، والتي يجري تطبيقها والعمل بها ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذبك من خلال الرابط ( هنا ).

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