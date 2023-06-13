للراغبين في استقدام عمالة منزلية.. كيف تتحقق من أهليتك؟

تواصل – فريق التجرير:

كشفت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة التحقق من الأهلية للراغبين في استقدام عمالة منزلية.

وردًا على استقسار حول عدد التأشيرات المسموح بها من العاملات المنزلية للفرد البالغ راتبه 5 آلاف ريال.

قالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي:( من هنا ).

وأضافت: “كما نسعد بالرد على استفسارك من خلال تواصلكم على الرقم 920002866”.

اقرأ أيضًا:

توضيح من مساند بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية

الاشتراطات العامة لاستقدام العمالة المنزلية

-يثبت مشتركو ومتقاعدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري، على ألا يتجاوز تاريخها (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

يثبت (موظفـــــ/ــــــــــة) القطاع الحكومي لمن تقدم جهة عمله خدمة التعريف الإلكتروني (برمز تحقق) صادرة من الموقع الإلكتروني لجهة العمل توضح الأجر الشهري، وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة لظهور الشهادة بالموقع الإلكتروني لجهة العمل.

-يثبت (موظفــــ/ــــــة) القطاع الحكومي القدرة المالية بشهادة تعريف إلكترونية، صادرة من جهة العمل توضح الأجر الشهري وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة بشهادة التعريف، على ألا يتجاوز تاريخها (60) يومًً من تاريخ تقديم الطلب.

-يثبت متقاعدو القطاع الحكومي القدرة المالية بشهادة تعريف إلكترونية (برمز تحقق) صادرة من موقع المؤسسة العامة للتقاعد يحدد تاريخ صلاحيتها حسب المدة المحددة لظهور شهادة التعريف بموقع المؤسسة.

-يجوز إثبات القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب بنكي، رصيد محفظة استثمارية) يوضح القدرة المالية مع إمكانية التحقق منه بشكل إلكتروني، وتنتهي صلاحيته حسب المدة المحددة بالمستند البنكي، على ألا يتجاوز تاريخه (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

يثبت أصحاب العمال (المستثمر، المستثمرة) وأصحاب الإقامة المميزة المؤقتة القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب بنكي، رصيد محفظة استثمارية) صادر من أحد البنوك المحلية بالسعودية يوضح القدرة المالية مع امكانية التحقق منه بشكل الكتروني، وتنتهي صلاحيته حسب المدة المحددة بالمستند البنكي، على ألا يتجاوز تاريخه (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

-يثبت المقيمون ومن في حكمهم القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري على ألا يتجاوز تاريخها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

-يثبت صاحب الطلب من ذوي الإعاقة أو وكيلة المسجل في نظام رعاية القدرة المالية للموظف الحكومي بشهادة تعريف إلكترونية، صادرة من جهة العمل توضح الأجر الشهري وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة بشهادة التعريف, على ألا يتجاوز تاريخها (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

-يثبت مشتركو ومتقاعدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات توضح الأجر الشهري، على ألا يتجاوز تاريخها (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

كما يجوز إثبات القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب بنكي، رصيد محفظة استثمارية) يوضح القدرة المالية مع إمكانية التحقق منه بشكل إلكتروني، وتنتهي صلاحيته حسب المدة المحددة بالمستند البنكي، على ألا يتجاوز تاريخه (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

اقرأ أيضًا:

ما الحد المانع لاستقدام العمالة المنزلية وتأثيره على الضمان؟.. “الموارد” توضح