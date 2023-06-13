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هاشتاق “جبر خاطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “العتاب ليس كرهًا”
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هاشتاق “جبر خاطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “العتاب ليس كرهًا”

هاشتاق “جبر خاطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “العتاب ليس كرهًا”

هاشتاق “جبر خاطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “العتاب ليس كرهًا”
٠٩:٠٠:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “جبر خاطر” الترند في المملكة، صباح اليوم، وسط تغريدات مؤثرة للكثير من المغردين.

وقالت مغردة: لا تكن قاسياً على نفسك ولا تحاول أن تسعد الجميع على حساب سعادتك الشخصية وراحتك النفسية، أنت أيضاً بحاجة إلى الاهتمام والحنان والراحة.

العتاب ليس كره 

وأضافت أخرى: “نعاتبهم ليس كرهًا، نعاتبهم لأنهم شيء جميل لا نريده أن يرحل منا، نعاتبهم لإننا نعيش بهم ونختنق بدونهم”.

وتابع مغرد قائلاً: “بطريقة أو بأخرى  سيسعد الله قلبك ويرسم البسمة على شفاتك سيعوضك عن كل تلك الأمور التي أثقلتك وكادت أن تهزمك سيأتي اليوم الذي تقول فيه “صبرت ونلت وما صبري إلا بك يا الله”.

دعوة المرء لأخيه

من حهته، قال مغرد: “دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ ،وَلَكَ بِمِثْلٍ” (رواه مسلم) فليحرص المسلم على الدعاء لإخوانه المسلمين بظهر الغيب.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة جبر خاطر هاشتاق

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