الموعد ورابط التقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل لوظائف شاغرة للخريجين

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أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لشغل وظائف للخريجين من المواطنين على نظام التعاقد على النحو التالي:

1 – محاسب

* المؤهلات:

– خبرة 5 أعوام على الأقل، مع إجادة اللغة الانجليزية.

– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: “إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال”.

– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.

2 – محاسب ممارس

* المؤهلات:

– خبرة 7 أعوام على الأقل، مع إجادة اللغة الانجليزية.

– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: “إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال”.

– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.

3 – محلل مالي

* المؤهلات:

– حاصل على بكالوريوس في المالية أو المحاسبة.

– لا يشترط خبرة سابقة، مع إجادة اللغة الانجليزية.

4 – أخصائي استثمار

* المؤهلات:

– حاصل على بكالوريوس في تخصص المالية.

– لا يشترط خبرة سابقة، ويفضل إجادة اللغة الانجليزية.

الشروط العامة

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– إلا يكون مرتبط بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

– حاصل على مؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

المستندات المطلوب إرفاقها

1 – سيرة ذاتية للمتقدم.

2 – صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3 – صورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.

4 – صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم الثلاثاء 1444/11/24 هـ (الساعة 3 عصرًا) عن طريق هذا الرابط، اضغط هنا

ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم السبت 1444/11/28 هـ (الساعة 3 عصرًا).