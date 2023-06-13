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الموعد ورابط التقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل لوظائف شاغرة للخريجين

الموعد ورابط التقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل لوظائف شاغرة للخريجين

الموعد ورابط التقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل لوظائف شاغرة للخريجين
٠٨:٤٤:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لشغل وظائف للخريجين من المواطنين على نظام التعاقد على النحو التالي:

1 – محاسب

* المؤهلات:

– خبرة 5 أعوام على الأقل، مع إجادة اللغة الانجليزية.

– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: “إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال”.

– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.

2 – محاسب ممارس

* المؤهلات:

– خبرة 7 أعوام على الأقل، مع إجادة اللغة الانجليزية.

– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: “إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال”.

– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.

3 – محلل مالي

* المؤهلات:

– حاصل على بكالوريوس في المالية أو المحاسبة.

– لا يشترط خبرة سابقة، مع إجادة اللغة الانجليزية.

4 – أخصائي استثمار

* المؤهلات:

– حاصل على بكالوريوس في تخصص المالية.

– لا يشترط خبرة سابقة، ويفضل إجادة اللغة الانجليزية.

الشروط العامة

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– إلا يكون مرتبط بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

– حاصل على مؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

المستندات المطلوب إرفاقها

1 – سيرة ذاتية للمتقدم.

2 – صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3 – صورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.

4 – صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم الثلاثاء 1444/11/24 هـ (الساعة 3 عصرًا) عن طريق هذا الرابط، اضغط هنا

ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم السبت 1444/11/28 هـ (الساعة 3 عصرًا).

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