الموعد ورابط التقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل لوظائف شاغرة للخريجين
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن حاجتها لشغل وظائف للخريجين من المواطنين على نظام التعاقد على النحو التالي:
1 – محاسب
* المؤهلات:
– خبرة 5 أعوام على الأقل، مع إجادة اللغة الانجليزية.
– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: “إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال”.
– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.
2 – محاسب ممارس
* المؤهلات:
– خبرة 7 أعوام على الأقل، مع إجادة اللغة الانجليزية.
– حاصل على مؤهل بكالوريوس في تخصصات: “إدارة مالية – اقتصاد – إدارة أعمال”.
– خبرة في العمل الحكومي و الإدارة المالية أو المحاسبية والعمل في لجان مختلفة وتحليل البيانات والتقارير.
3 – محلل مالي
* المؤهلات:
– حاصل على بكالوريوس في المالية أو المحاسبة.
– لا يشترط خبرة سابقة، مع إجادة اللغة الانجليزية.
4 – أخصائي استثمار
* المؤهلات:
– حاصل على بكالوريوس في تخصص المالية.
– لا يشترط خبرة سابقة، ويفضل إجادة اللغة الانجليزية.
الشروط العامة
– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
– إلا يكون مرتبط بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
– حاصل على مؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.
المستندات المطلوب إرفاقها
1 – سيرة ذاتية للمتقدم.
2 – صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
3 – صورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.
4 – صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم الثلاثاء 1444/11/24 هـ (الساعة 3 عصرًا) عن طريق هذا الرابط، اضغط هنا
ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم السبت 1444/11/28 هـ (الساعة 3 عصرًا).