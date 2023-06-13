امتثالاً لنهي النبي ﷺ.. 10 طرق تساعدك على التحكم في نوبات الغضب

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حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الغضب، وطالب بتجنب الأسباب المؤدية إليه، وتفادي عواقبه غير المحمودة على الفرد والمجتمع.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: “لا تغضب، فردد مرارًا، قال: لا تغضب”.

وعنه أيضًا، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “(ليس الشَّديد بالصُّرَعة، إنَّما الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغَضَب”.

وفي هذا الإطار، حذر الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) والقلق في حسابه عبر موقع “تويتر” من أن “نوبات الغضب المتكررة تؤذيك أكثر مما تؤذي غيرك. ليكن حماسك منضبطًا وتقييمك للأحداث متزنًا”.

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ويحذر الخبراء من أن الغضب الخارج عن السيطرة قد يكون له تأثير سلب على صحتك وعلاقاتك.

وقدم مركز الأبحاث “مايو كلينك”، عشر نصائح لإدارة الغضب على النحو التالي.

1- فكر قبل أن تتحدث

أثناء نوبة الغضب، من السهل قول شيء ما قد تندم عليه لاحقًا. انتظر لحظات قليلة لتجميع أفكارك قبل البوح بأي شيء. واجعل المشاركين الآخرين في الموقف ذاته يفعلوا الأمر نفسه.

2. عندما تهدأ، عبّر عن مخاوفك

بمجرد أن تفكر بوضوح، عبّر عن إحباطك بطريقة حازمة ولكن غير تصادمية. واذكر مخاوفك واحتياجاتك بوضوح وبشكل مباشر دون إيذاء الآخرين أو محاولة السيطرة عليهم.

3. مارس بعض التمارين الرياضية

يمكن للنشاط البدني المساعدة في تقليل التوتر الذي قد يسبب لك الشعور بالغضب. فإذا شعرت بأن غضبك يزداد حدة، فمارس المشي السريع أو الجري. أو اقضِ بعض الوقت في ممارسة أنشطة بدنية ممتعة أخرى.

4. الحصول على فترة استراحة

فترات الاستراحة ليست مخصصة للأطفال فقط. أعطي نفسك استراحات قصيرة خلال أوقات اليوم التي غالبًا ما تسبب التوتر. فقد تساعدك الدقائق القليلة الهادئة على الشعور بالتحسن وتهيئك للتعامل مع القادم دون الشعور بالتهيُّج أو الغضب.

5. حدد الحلول الممكنة

بدلاً من التركيز على ما سبّب غضبك، اعمل على حل المشكلة التي تواجهها. هل تثير الفوضى في غرفة طفلك غضبك؟ أغلق الباب. هل يتأخر زوجك عن العشاء كل ليلة؟ حددي مواعيد متأخرة للوجبات في المساء. أو تقبلي تناول الطعام بمفردك بضع مرات في الأسبوع. ينبغي أيضًا إدراك أن بعض الأشياء تخرج عن سيطرتك. وحاول أن تكوني أكثر واقعية بشأن ما يمكنك تغييره وما لا يمكنك تغييره. ذكر نفسك بأن الغضب لن يحل شيئًا وربما فقط يزيد الأمر سوءًا.

6. التزم بالعبارات التي تحتوي على “أنا”

يمكن أن يؤدي توجيه النقد أو إلقاء اللوم إلى زيادة التوتر. لكن يمكنك بدلاً منهما استخدام ضمير المتكلم وتحدَّث عن أفعالك فقط أثناء وصف المشكلة. تحلَّ بالاحترام وكن محددًا. على سبيل المثال، قل “أشعر بالاستياء لأنك غادرت المائدة دون عرض المساعدة في حمل الأطباق” بدلاُ من “أنت لا تفعل أبدًا أيًا من أعمال المنزل.”

7. لا تحمل ضغينة

التسامح وسيلة قوية. فإذا سمحت للغضب والمشاعر السلبية الأخرى أن تطرد المشاعر الإيجابية، فقد تجد نفسك غارقًا في الشعور بالمرارة أو الظلم. ولكن عند مسامحة شخص أغضبك، فقد يتعلم كلاكما من الموقف وتتعزز علاقتكما.

8. استخدم الفكاهة لتنفيس التوتر

يؤدي أخذ الأمور ببساطة إلى نزع فتيل التوتر. استخدم الفكاهة لمساعدتك في مواجهة ما يثير غضبك، وربما للتخلص من أي توقعات غير واقعية لديك بشأن الكيفية التي يجب أن تكون عليها الأمور. ولكن تجنب السخرية، لأنها من الممكن أن تؤذي المشاعر وتزيد الأمور سوءًا.

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9. ممارسة مهارات الاسترخاء

عندما يشتعل غضبك، الجأ إلى استخدام مهارات الاسترخاء. مارس تمارين التنفس العميق، أو تخيل مشهدًا يساعد على الاسترخاء، أو كرر كلمات أو عبارات مهدئة مثل “هون عليك”. يمكنك أيضًا الاستماع إلى الموسيقى أو الكتابة في دفتر يومياتك أو أداء بعض أوضاع اليوغا، أو كل ما يمكن فعله للتشجيع على الاسترخاء.

10. اعرف متى تطلب المساعدة

أحيانًا ما يكون تعلم التحكم في الغضب أمرًا عسيرًا. فاطلب المساعدة للتعامل مع نوبات الغضب إذا كان غضبك يبدو خارج نطاق السيطرة، مما يجعلك تفعل أشياء تندم عليها أو تؤذي من حولك.