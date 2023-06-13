حر شديد.. خبير طقس يتوقع المسار الجوي القادم على أنحاء المملكة

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن ملامح المسار الجوي القادم على أنحاء المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن النهار في مثل هذه الأيام بمقدار 15 ثانية على حساب الليل، حتى 21 من يونيو الجاري.

وأضاف أنه في منتصف يونيو وفي العروض المعتدلة “درجة عرض 40” يقع أبكر شروق خلال العام في نصف الكرة الشمالي، بينما يقع أبكر غروب في نصف الكرة الجنوبي.

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ملخص للمسار الجوي القادم

وبين المسند، أنه حسب مراصد الطقس فإن أبرز ملامح المسار الجوي القادم على مناطق المملكة، هو كالآتي:

1 – شعور بالإرهاق.

2 – زيادة طول النهار.

3 – ارتفاع معدلات البخر.

4 – ارتفاع درجات الحرارة.

5 – زيادة معدلات سطوع الشمس.

6 – يعقبه انخفاض معدل الضغط الجوي.

7 – أشعة الشمس تسقط عمودية في يونيو.

8 – تدني نسبة الرطوبة الجوية على المناطق الداخلية.

9 – قرب بدء فصل الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو.

10 – يتبعه نشوء المنخفض الحراري فوق شبه الجزيرة العربية المتصل بمنخفض الهند الموسمي.

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الإحساس بالراحة في هذه الأماكن

وأشار إلى أنه لو كانت درجة حرارة المدن البعيدة عن السواحل 40 درجة، والمدن الساحلية 35 درجة، والرطوبة 20% 80% على التوالي، يبقى الإحساس بالراحة النسبية في المناطق الداخلية، أفضل من المناطق الساحلية.