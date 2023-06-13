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هاشتاق “الحرب على المخدرات” يتصدر الترند.. ومغردون: “رحم الله عبدالعزيز الفريح”

هاشتاق “الحرب على المخدرات” يتصدر الترند.. ومغردون: “رحم الله عبدالعزيز الفريح”

هاشتاق “الحرب على المخدرات” يتصدر الترند.. ومغردون: “رحم الله عبدالعزيز الفريح”
٠٨:٣٧:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الحرب على المخدرات”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات المؤثرة في هذا الشأن.

وقال مغرد: يؤثر تعاطي الحشيش على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.

شهداء الوطن 

أضاف آخر: استشهاد البطل ‎عبدالعزيز الفريح في حملة الحرب على المخدرات بعد مداهمة لأوكار أحد المطلوبين في محافظة ‎رفحاء.  نتج عنها بحمد الله قتل الجاني والقبض على مطلوب آخر.

وتابع مغرد قائلاً: صدق الانتماء للوطن وخالص الولاء لقيادة الوطن، تتجلى معانيها السامية في التضحية بالغالي، والنفيس، والنفس في كل شأن يرفع شأن الوطن ويعزز أمنه واستقراره.

وواصل رابع قائلاً: اللهم تغمد البطل عبدالعزيز الفريح بواسع رحمتك ورضوانك. تعازينا لأهله وذويه، ونسال الله جل في علاه أن يرزقهم الصبر والسلوان وحسن الاحتساب.

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استشهاد البطل عبد العزيز الفريح

في سياق متصل، تصدر وسم #الشهيد_البطل_عبدالعزيز_الفريح ترند تويتر في المملكة، وذلك عقب استشهاده في الحرب على المخدرات.

وحظي الوسم بتفاعل كبير بين أبناء المملكة، والذين ودعوا البطل بعبارات من الرحمة والمغفرة.

وكتب حساب صالح الفريح :” استشهاد ابن العم عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان الفريح في حملة الحرب على المخدرات بعد مداهمة لأوكار أحد المطلوبين في محافظة رفحاء”.

بينما علق حساب عبد الرحمن الفريح :” عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح قدم نفسه فداء من اجل وطنه لمكافحة آفة المخدرات .. لن ننساك يابطل رحمك الله وغفرلك”.

فيما كتب حساب خالد العياده : ” #الشهيدالبطلعبدالعزيزالفريح الذي استشهد أثناء مداهمة أحد أوكار المخدرات في محافظة رفحاء ضمن حملة #الحرب على_المخدرات تقبّله الله من الشهداء”.

أيضا علق حساب تركي بن منصور قائلاً:” عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصابكم ، ونسأل الله أن يتقبل #الشهيدالبطلعبدالعزيز_الفريح ويعلي منزلته و يحفظ وطننا و جنود أمننا”.

الكلمات الدلالية:
الحرب على المخدرات السعودية المخدرات المملكة هاشتاق الحرب على المخدرات

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