مع فتح باب التقديم.. شروط وطرق التقديم للبرنامج التحضيري لابتعاث الفضاء

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن فتح باب التقديم للالتحاق في البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى الطلبة الراغبين بدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات علوم الفضاء.

ويهدف إلى تأهيل وإعداد الطلاب وتمكينهم من تحقيق متطلبات الجامعات العالمية المتميزة في مجال الفضاء..

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شروط الالتحاق بالبرنامج

وتشمل شروط الالتحاق بالبرنامج:

– معدل الثانوية العامة.

-اختبار القدرات.

-اختبار التحصيلي.

-اختبار الكفاءات اللغوية (tofel – ielts – step).

-الاختبارات المعيارية sat.

-الجوائز الدولية التي حصل عليها المتقدم.

-الأبحاث العلمية المنشورة لراغبي الابتعاث في تخصصات الفضاء.

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الفئة المستهدفة

– حملة الثانوية العامة فأعلى الراغبون في التأهيل لمرحلة البكالوريوس.

مكان الدراسة

جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد ومدة البرنامج

تبدأ الدراسة في شهر أغسطس 2023م “لمدة 9 أشهر”.

– للاطلاع على الأسئلة الشائعة (اضغط هنا)

– للاطلاع على متطلبات الالتحاق بالبرنامج (اضغط هنا)

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر منصة سفير (اضغط هنا) ويستمر حتى الجمعة 1444/12/12هـ (الموافق 2023/6/30م).