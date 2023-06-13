هل ينال ثواب الحج من حج عن غيره؟ “الخثلان” يُجيب

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن أجر الحج يكون للمنوب عنه في حالة شخص حج عن غيره.

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من حج عن غيره، يكون ثواب الحج للمنوب

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من حج عن غيره، يكون ثواب الحج للمنوب عنه.

وأكد أن النائب قد صرف الأجر للمنوب عنه، فكأنه يقول يا رب اجعل ثواب هذا الحج لفلان.

وأضاف أن هذا النائب، يؤجر على نيته وعلى الأعمال التي تخصه كالصلاة والدعاء والذكر ونحو ذلك.

وأما قول بعض العلماء؛ إن أجر الحج يشمل النائب والمنوب عنه، فهذا ليس عيه دليل.

وبين أن ظاهر الأدلة الشرعية على أن الأجر يكون للمنوب عنه في الحج، وأن النائب إنما يؤجر على نيته وعلى الأعمال الصالحة التي تخصه.

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هل يجوز أن يحج الإنسان عن غيره بأجرة ؟

وأكد في الوقت نفسيه، أنه يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، وأنه لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره بأجرة

وأشار إلى أنه في هذه الحالة لابد أن تكون نيته ليس المال، ولكن نيته من أجل أن يحج وأن يصل للمشاعر.

ولفت إلى أن النية تكون للتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولهذا قال بن تيمية رحمة الله:

” إن كان قصده الحج أو نفع الميت، كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة فما له في الآخرة من خلاق”.

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