هل له تأثير على المعاش؟.. تنويه مهم بخصوص عمل المستفيدة من “أنظمة التقاعد”

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “عمل المستفيدة من “أنظمة التقاعد” في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي”.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان عمل الابنة التي تحصل على معاش تقاعد لمتوفى في القطاع الخاص يؤثر على استحقاق المعاش؟

حياك الله

عمل المستفيدة من "أنظمة التقاعد" في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي

نسعد بخدمتك pic.twitter.com/O3l7owDpoO — العناية بالعملاء (@GosiCare) June 12, 2023

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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موعد صرف راتب التقاعد لشهر يونيو

ومع إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27 من الشهر، برزت استفسارات حول ما إذا كان التبكير يشمل مستفيد أنظمة التقاعد.

وردت خدمة “العناية بالعملاء” التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على استفسارات بهذا الخصوص، محددة موعد صرف الرواتب في أنظمة التأمينات والتقاعد.

وقالت: “موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية يكون في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وموعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد بتاريخ 25 من الشهر الميلادي”.