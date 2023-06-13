متى يحصل مستفيدو الضمان على المسكن؟.. توضيح مهم من “سكني”

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج “سكني” مع سؤال إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي بشأن موعد حصوله على السكن.

وقالت مستفيدة في سؤالها : أنا من الضمان الاجتماعي مؤهلة في سكني متى أحصل على السكن؟.

وردًا على ذلك، قال الحساب: يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

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بشرى من سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الحصول على سكن

في وقت سابق، زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مسكن.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين، يسأل: “مستحق في سكني من مستفيدي الضمان الاجتماعي كيف أحصل على السكن؟”.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين”، قائلة: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية *الضمان الاجتماعي* ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

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